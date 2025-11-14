Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Alerte météo : forte chaleur attendue dans les régions centre, est et nord ce weekend



Alerte météo : forte chaleur attendue dans les régions centre, est et nord ce weekend
Le bulletin spécial émis ce vendredi par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) du Sénégal prévoit une forte chaleur ce weekend dans les régions centre, est et nord.

Selon l’alerte de l’ANACIM, dans la période allant de ce vendredi (12h) à samedi (12h), les températures remonteront dans plusieurs localités de l’intérieur du pays. Cette remontée sera caractérisée par des températures qui oscilleront entre 36°C et 40°C.

A Matam (nord-est), Tambacounda (sud-est), Podor (nord) et Linguère (nord), les températures seront respectivement de 39°C, 39°C, 38°C et 37°C au cours de la journée du samedi.

Contrairement à la forte chaleur du nord,  au sud-est du pays, à Kédougou, une alternance de ciel clair et nuages denses avec risques de pluies fines sera constatée.

Les régions de Dakar (31°C), Thiès (33°C), St Louis (30°C) et Mbour (31°C) connaitront aussi un temps partiellement nuageux
Autres articles

Charles KOSSONOU

Vendredi 14 Novembre 2025 - 16:43


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter