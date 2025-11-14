Alerte météo : forte chaleur attendue dans les régions centre, est et nord ce weekend

Le bulletin spécial émis ce vendredi par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) du Sénégal prévoit une forte chaleur ce weekend dans les régions centre, est et nord.



Selon l’alerte de l’ANACIM, dans la période allant de ce vendredi (12h) à samedi (12h), les températures remonteront dans plusieurs localités de l’intérieur du pays. Cette remontée sera caractérisée par des températures qui oscilleront entre 36°C et 40°C.



A Matam (nord-est), Tambacounda (sud-est), Podor (nord) et Linguère (nord), les températures seront respectivement de 39°C, 39°C, 38°C et 37°C au cours de la journée du samedi.



Contrairement à la forte chaleur du nord, au sud-est du pays, à Kédougou, une alternance de ciel clair et nuages denses avec risques de pluies fines sera constatée.



Les régions de Dakar (31°C), Thiès (33°C), St Louis (30°C) et Mbour (31°C) connaitront aussi un temps partiellement nuageux