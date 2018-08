Alerte rouge : 15.000 familles sénégalaises menacées de faim

Durant cette période de soudure, si les populations ne sont pas assistées, la situation risque d’être catastrophique. C’est ce qu’a informé le secrétaire exécutif de l’Ong La Lumière, qui lance un appel à l’Etat du Sénégal et à l’ensemble des acteurs.



«Je voudrais lancer un appel à l’Etat du Sénégal, à la coopération internationale et à l’ensemble des acteurs de penser à la région de Tamba, mais aussi aux autres régions qui sont concernées », lance Ibrahima Sorry Dialllo, à l’occasion d’une remise d’aide financière à plus de 1466 familles par Oxfam dans la commune de Makacolibantang.



Sur les 17000 ménages dans la région de Tambacounda, seuls 1466 ont bénéficié d’une assistance directe du Programme d’urgence de la sécurité alimentaire (Pusa). Les 15000 autres, risquent de basculer sous peu dans une insécurité alimentaire indescriptible, informe Rfm.