Alerte rouge sur la toile : Macky veut censurer Internet au Sénégal

La censure d'Internet est déjà à l'étude au Sénégal. Et c'est loin d'être des "élucubrations malsaines". En effet tout porterait à le croire, si l'on se fie à la partie du discours du chef de l'Etat jeudi au Grand Théâtre, qui évoque les insultes sur les réseaux sociaux et autres sites internet.

« La transformation digitale est irréversible. (..) On n’a pas conçu le Net pour passer son temps à insulter les gens, pour dire du mal... Il faut mettre en place un dispositif pertinent de gouvernance de ces ressources numériques éducatives, afin d’annuler les dérives et les dangers sur leurs manquements », a laissé entendre le Président Macky Sall lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général édition 2018.



Suffisant pour mettre le journaliste-formateur en Technologie de l'information et de la communication (TIC). En effet, Mountaga Cissè voit dans ce discours du chef de l'Etat une volonté d'aviser le public sénégalais des futures mesures contraignantes qui vont être prises dans ce secteur.

"Ce que je comprends dans cette déclaration est que les autorités sont en train de préparer l'opinion et surtout les députés à ce nouveau code des communications électroniques qui a pour principal objectif de créer un Internet à deux vitesses", décrypte-t-il sur son compte Twitter.



Moutaga Cissé d'ajouter : "Le projet est passé en conseil des ministres en juin et est dans le circuit de l'assemblée nationale. Dans ce code, en son article 27, la loi va autoriser les opérateurs avec l'appui du régulateur le ralentissement ou le blocage complet de certains #OTT (#whatsapp et autres)".

Un OTT ( en anglais Over-the-top service) est un service par contournement ou encore une offre hors du fournisseur d'accès à internet.