Alertes à la bombe dans des aéroports de France : 150 personnes évacuées à Carcassonne

Alors que neuf aéroports ont déjà été évacués en France ce mercredi 18 octobre suite à des alertes à la bombe, celui de Carcassonne est aussi actuellement concerné. L'ordre d'évacuation des passagers et des agents à l'extérieur des bâtiments a en effet été donné ce mercredi 18 octobre, à 13 h 30.



Un mail, signé de l'Etat islamique, a en effet été adressé à la direction d'un certain nombre d'aéroports français, parmi lesquels Carcassonne. Comme sur le reste du pays, le trafic aérien est pour l'heure gelé, et 150 personnes ont été évacuées.



En l'absence de colis suspect clairement identifié, un chien spécialisé en détection d'explosifs est actuellement attendu sur place. Des reconnaissances sont déjà en train d'être effectuées : la police nationale a été dépêchée sur les lieux.