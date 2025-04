Alger-Abuja : une nouvelle liaison aérienne stratégique entre l’Algérie et le Nigeria

Le 7 avril 2024, Air Algérie a inauguré sa nouvelle ligne directe entre Alger et Abuja, marquant une étape importante dans le renforcement des liens entre l’Algérie et le Nigeria.



Assurée chaque dimanche, avec un retour le vendredi et une extension vers Douala, cette desserte s’inscrit dans la stratégie de l’Algérie de positionner l’aéroport d’Alger comme un hub régional reliant l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.



Cette nouvelle liaison vise à faciliter la mobilité entre deux capitales régionales majeures, tout en contribuant à la dynamisation des échanges économiques, académiques et culturels. Elle raccourcit considérablement les temps de trajet — 4h25 au lieu de 7 heures via escale — et ouvre de nouvelles perspectives aux étudiants, hommes d’affaires, pèlerins et touristes.



Côté nigérian, cette initiative est perçue comme une opportunité pour mieux connecter le pays au reste du continent et au monde, grâce à la position stratégique de l’Algérie. Les deux États saluent un partenariat renforcé, et prévoient déjà d’augmenter la fréquence des vols.



Les prochaines cibles d’Air Algérie sur le continent sont entre autres Addis-Abeba, Libreville et N'Djamena, alors qu’à l’international elle compte ouvrir de nouvelles lignes vers Europe, l’Amérique du Nord et la Chine.