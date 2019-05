Algérie: 12 anciens hauts responsables dans le viseur de la Cour suprême

En Algérie, les enquêtes préliminaires portant sur douze anciens responsables pour des faits à caractère pénal ont été bouclées et les dossiers transmis au procureur général de la Cour suprême. L‘institution judiciaire est seule habilitée à enquêter et juger des crimes et délits commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Parmi les responsables dont les dossiers ont été transmis à la justice, il y a les deux anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia.