Algérie: deux anciens ministres placés sous contrôle judiciaire

Ce dimanche 16 juin, les deux hommes ont été entendus par la Cour suprême dans l’enquête menée depuis plusieurs semaines sur des faits de dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus privilèges. Et ils ont été tous les deux placés sous contrôle judiciaire.



La semaine dernière, Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, deux anciens Premiers ministres, mais aussi Amara Benyounès, ancien ministre du Commerce, ont été placés sous mandat de dépôt et emmenés à la prison de El Harrach.



Six hauts responsables doivent encore être auditionnés dans cette enquête, dont le député et ancien ministre des Transports Boudjemaâ Talaï. Ce dimanche, le Parlement se réunissait pour lever son immunité parlementaire.