Aliou Cissé est l'entraîneur le moins bien payé parmi ceux qui vont aller au Mondial avec ses 131 millions annuel

A 33 jours du coup d’envoi du Mondial 2018, une étude publiée par le média néerlandais Zoomin TV, met l'entraîneur des "Lions" à la dernière place du classement des salaires des coachs qui vont participer à la Coupe du monde.

Après un petit travail d’investigation, celui-ci s’est amusé à recenser et à classer les salaires des 32 sélectionneurs qui vont prendre part au Mondial 2018. Sans surprise, les grandes nations dominent la hiérarchie.

Le coach du Sénégal, Aliou Cissé, est le moins bien payé parmi les 32 qualifiés avec "seulement" 200 000 euros (131 millions 191 mille 871F) par an, soit 19 fois moins que Löw.



Sur le banc de l’Allemagne, tenante du titre, Joachim Löw sera ainsi le sélectionneur le mieux payé en Russie avec un salaire de 3,8 millions d’euros annuels. Suivent Tite (Brésil) puis Didier Deschamps (France) avec 3,4 M€ tous les deux. 4e, l’Espagnol Julen Lopetegui se trouve quant à lui juste en dessous de la barre des 3 M€ avec 2,9 M€.

Pour trouver la trace du premier sélectionneur d’une nation africaine, il faut descendre au 11e rang avec le technicien de l’Egypte, Hector Cuper. Parmi les qualifiés africains, l’Argentin est le seul à se trouver au-dessus de la barre des 1 M€ par an puisqu’il perçoit 1,5 M€ chaque année.

Ensuite on retrouve le Français Hervé Renard (Maroc) avec 778 000 euros et le Franco-Allemand Gernot Rohr (Nigeria) avec 497 000 euros. 28e, Nabil Maaloul (Tunisie) est le sélectionneur de nationalité africaine le mieux payé (348 000 euros) même s’il se situe très bas dans la hiérarchie.

A noter que dans l’absolu, le sélectionneur le mieux payé reste très nettement Marcello Lippi, à la tête de la Chine, non qualifiée pour le Mondial, avec 23 M€ annuels.

Classement des sélectionneurs qualifiés pour le Mondial 2018 les mieux payés (salaire annuel en euros) :

1er : Joachim Löw (Allemagne) : 3,8 millions d’euros

2e : Tite (Brésil) : 3,4 millions

3e : Didier Deschamps (France) : 3,4 millions

4e : Julen Lopetegui (Espagne) : 2,9 millions

5e : Stanislav Cherchesov (Russie) : 2,5 millions

6e : Fernando Santos (Portugal) : 2,18 millions

7e : Carlos Queiroz (Iran) : 1,9 million

7e : Gareth Southgate (Angleterre) : 1,9 million

9e : Jorge Sampaoli (Argentine) : 1,77 million

10e : Oscar Tabarez (Uruguay) : 1,7 million

11e : Hector Cuper (Egypte) : 1,5 million

11e : Jose Peckerman (Colombie) : 1,5 million

13e : Juan Pizzi (Arabie saoudite) : 1,4 million

14e : Bert van Marwijk (Australie) : 1,17 million

15e : Ricardo Gareca (Pérou) : 1,1 million

16e : Juan Osorio (Mexique) : 1 million

17e : Age Hareide (Danemark) : 925 000

17e : Akira Nishino (Japon) : 925 000

17e : Roberto Martinez (Belgique) : 925 000

20e : Vladimir Petkovic (Suisse) : 845 000

21e : Hervé Renard (Maroc) : 778 000

22e : Helmir Hallgrimsson (Islande) : 697 000

23e : Zlatko Dalic (Croatie) : 546 000

24e : Gernot Rohr (Nigeria) : 497 000

25e : Janne Andersson (Suède) : 448.000

25e : Shin Tae-Young (Corée du Sud) : 448 000

27e : Hernan Gomez (Panamá) : 398 000

28e : Nabil Maaloul (Tunisie) : 348 000

28e : Oscar Ramirez (Costa Rica) : 348 000

30e : Mladen Krstajic (Serbie) : 298 000

31e : Adam Nawalka (Pologne) : 268 000

32e : Aliou Cissé (Sénégal) : 200 000 soit (131 millions 191 mille 871 F cfa )