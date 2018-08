Aliou Cissé et son staff sont allés jusqu'à Paris pour évaluer leurs « lions »

Le sélectionneur des "lions" séjourne depuis mardi dernier à Paris. Dans la capitale française, Cissé va rassembler ses collaborateurs autour d’une réunion de bilan de la dernière Coupe du monde. Car, après l’élimination du Sénégal, à l’image des joueurs, le staff technique s’est disloqué.

A cet effet, Ils étaient tous en vacances afin d’évacuer le stress et la pression de la préparation et de la participation au Mondial Russe.



Une projection sur le futur…

Un mois après la compétition, Aliou Cissé a jugé nécessaire de tenir cette réunion. Cette rencontre est certes classique mais elle permettra au sélectionneur national d’évaluer le travail qui a été fait, notamment sur la gestion de son projet, indique "Record" dans sa parution du jour. Une bonne occasion pour Cissé et compagnie de revenir sur les choses qui se sont bien déroulés, les échecs au niveau de l’encadrement technique.



Tous les segments de l’encadrement se retrouveront bien avant le début du prochain stage des "lions" prévu le 3 septembre 2018 à Paris, en prélude à la rencontre contre Madagascar à Antananarivo, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Les coaches adjoints, le préparateur physique, les kinésithérapeutes, l’ostéopathe seront tous au rendez-vous parisien.