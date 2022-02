Aliou Cissé : « nous sommes très excités de pouvoir jouer cette deuxième finale consécutive »

Les Lions « sont très excités » de jouer dimanche, une finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN), une deuxième fois consécutivement, a déclaré samedi à Yaoundé (Cameroun) leur entraineur, Aliou Cissé.



« Nous avons bataillé durant plus d’un mois pour être là où nous sommes aujourd’hui. Nous sommes très excités de pouvoir jouer cette deuxième finale consécutive », a-t-il indiqué, en conférence de presse de veille de match.



Les Lions jouent dimanche la finale de la CAN contre l’Egypte à 19 heures au stade Olembe de Yaoundé, la capitale camerounaise.



« Nous préparons cette finale de la meilleure des façons, même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps de récupération. Une finale reste une finale. C’est un grand rendez-vous du football africain », a expliqué Aliou Cissé.



Le technicien sénégalais qui dispute sa troisième finale dont une comme joueur en 2002 au Mali (perdue aux tirs au but contre le Cameroun) a assuré que par rapport à la finale de dimanche, « les sensations restent les mêmes ».



« Comme vous le savez, c’est une finale. Ça ne se joue pas, ça se gagne. On a la chance d’être là, parce qu’on a bien travaillé. On a cru en nous. Le match le plus important pour nous, c’est celui de demain », a-t-il martelé.



Il a ajouté : « pour nous, la CAN commence demain. On va essayer de mettre les ingrédients nécessaires et jouer sans pression, avec beaucoup de motivation, beaucoup d’envie ».



Selon lui, les Lions « doivent être capables de gérer le ’émotions ». « C’est quelque chose de très important », a insisté le coach sénégalais.



« Avec le vécu que nous avons depuis six ans, ça devrait nous aider à bien aborder ce match-là », a-t-il estimé.



Aliou Cissé, sur l’adversaire de dimanche, a dit que « c’est l’équipe, la plus africaine avec des joueurs expérimentés ».



« Je peux vous garantir que ce ne sera pas une équipe affaiblie. Je l’ai dit et je le répète cette équipe égyptienne a énormément de caractère et de personnalité. Aujourd’hui l’entraîneur n’est pas là, ils ont des absences, mais ces facteurs de pression dont-on parle moi je n’y crois pas au haut niveau », a-t-il soutenu.



