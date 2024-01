Aliou Cissé : « on reste sur l‘objectif de jouer les 7 matchs, le chemin est encore long »

Le sélectionneur des « Lions » s’est exprimé après la qualification du Sénégal en huitièmes de finale, à l’issue de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Aliou précise que sa sélection veut disputer les 7 matchs et que le chemin pour remporter le trophée est encore long. Il s’est également réjouit de la belle prestation de son équipe face au Cameroun.



« Il faut féliciter les joueurs, ils ont respecté les consignes, ils ont travaillé sur ces deux trois jours qui ont précédé la rencontre contre le Cameroun. Ils ont été réceptifs. Ils ont contrôlé le match, même si on a eu quelques frayeurs en deuxième période. Mon seul regret, c'est d'avoir pris ce but sur coup de pied arrêté, on aurait pu être un peu plus attentif, mais je salue la qualité de jeu de mes joueurs », a analysé le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.



Pour la suite de la compétition, Aliou Cissé dira que son équipe est là pour jouer les 7 matchs de la compétition.



« C'est difficile dans une compétition de promettre quoi que ce soit. On a validé notre ticket pour les 8es, mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste ce dernier match de poule contre la Guinée. Une rencontre très importante. Rappelez-vous en 2017, on avait gagné nos deux premiers matchs avant de faire match nul contre l'Algérie. Après la belle équipe du Cameroun nous a éliminés en quart de finale. On reste encore sur l'objectif qui est de jouer les 7 matchs, on a joué les deux et on va continuer et garder l'humilité. Je ne sais pas si on a tué le suspense, mais cette envie là c'est une culture depuis longtemps. Quand on arrive en équipe nationale, ce n'est plus un club. C'est avec beaucoup de détermination, c'est comprendre qu'il y a plus de 17 millions qui sont partout dans le monde et qui nous suivent. Donc il ne faut pas les décevoir et il faut toujours essayer de faire mieux », a dit El Tactico.



Qui ajoute : « C'est l'expérience aussi, on a vécu des moments difficiles, des échecs, c'est ça aussi qui fait qu'on a tout d'une équipe. On a appris de nos échecs. Il y a de la solidarité, ça commence par les joueurs dans les moments difficiles. Mais comme je le dis, ça reste du football, on a gagné contre le Cameroun, mais cela n'enlève en rien les qualités du Cameroun. Je sais qu'ils vont se battre pour au moins terminer 2es ou 3es de cette poule ».