Aliou Cissé optimiste : « Le Sénégal est dans une dynamique positive »

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal, a dévoilé sa liste ce vendredi 30 août pour les deux premières journées des qualifications à la CAN 2025. Le Sénégal affrontera le Burkina Faso à domicile le 6 septembre, avant de se déplacer au Burundi le 9 septembre 2024.



Lors de la conférence de presse, Cissé s’est exprimé sur l’adversaire des « Lions » et se dit optimiste pour la suite.



« Le Burkina Faso est une très bonne équipe constituée de très bons joueurs, qui évoluent partout en Europe. C’est pour cela qu’il est important pour nous de nous concentrer et de bien préparer cette rencontre. Parce qu’il est très important de rentrer dans ces éliminatoires en empochant les trois points chez nous. Nous respectons le Burkina Faso maintenant nous avons des arguments pour aller au bout de cette rencontre-là. C’est à nous de mettre les ingrédients pour remporter le match », a confié le sélectionneur des « Lions ».



Aliou Cissé est également revenu sur les performances de son équipe lors des douze derniers matchs.



« Nous sommes une équipe extrêmement performante. Vous évoquez de but marqué, mais nous n’en avons pas pris beaucoup. Observez les données statistiques des dix derniers matchs ou des douze derniers matchs. Sur les douze derniers matchs, il y a eu 23 buts inscrits, 3 buts encaissés, 2 sur coup de pied arrêté, et le dernier, celui de la RDC », a-t-il précisé.



El Tactico a également souligné l’importance de prendre en compte le potentiel offensif de son équipe. « En excluant les ratios des situations que nous créons, nous pourrions encore inscrire beaucoup plus que 23 buts ».



Pour conclure, Aliou Cissé a insisté sur le « fait que malgré les critiques, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Sénégal est dans une dynamique positive avec ces 23 buts marqués et seulement 3 encaissés lors des douze derniers matchs ».