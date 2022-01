Aliou Cissé rassure les Sénégalais: « croyez-moi, on retrouvera notre efficacité »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a fait face aux journalistes sénégalais ce vendredi à Bafoussam. Au cours de cette conférence de presse, il a été surtout interpellé sur l’inefficacité de ses attaquants. Cissé a promis que tout rentrera dans l’ordre pour les matches à venir.



« Nous sommes le Sénégal, les gens attendent beaucoup de nous. Nous sommes prêts à faire mieux que ça », a dit Aliou Cissé qui répondait aux questions des journalistes.



Le Sénégal est certes qualifié aux huitièmes de finale, mais n’a pas convaincu bon nombre de supporters. Les Lions sont premiers du groupe B avec une victoire et deux matchs nuls . L’unique but de la seule victoire, a été marqué sur pénalty par Sadio Mané.



Interpellé sur le manque d’efficacité, Aliou Cissé a fait savoir que même si son équipe n’a pas marqué beaucoup de buts, elle a créé pas mal d’occasions. Cette efficacité, il a promis que ça viendra en ces termes : « on retrouvera notre efficacité croyez-moi ».



Pour Aliou Cissé, cette Coupe d’Afrique est une compétition de mentale. « Il n’y pas de petite équipe. Chaque pays a reçu le drapeau des mains de son président et ça ne sera pas facile ».



L’équipe nationale du Sénégal rencontre le Cap-Vert, mardi, à partir de 16 heures, au stade de Kouekong de Bafoussam, en match comptant pour les huitièmes de finale.