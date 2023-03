Aliou Cissé sur le Mozambique : « c’est une très belle équipe, difficile à manœuvrer»

Sadio nous avait tellement manqué

Pour la préparation de la double confrontation contre le Mozambique des éliminatoires de la CAN 2024, Aliou Cissé indique qu’il est en train de mettre en place une stratégie pour contrarier leur plan.« On a une 3e et 4e journées très intéressantes. Surtout que pour nos deux dernières journées, on est supposé être à l'extérieur contre le Rwanda et le Bénin. Donc, notre double confrontation face au Mozambique est très importante. Ce sera face à une très belle équipe qui est notre challenger, difficile à manœuvrer. Ils ont quatre points. Mais on les a bien supervisés. On est en train de mettre en place une stratégie pour contrarier leur plan et empocher les trois à l'aller comme au retour. C'est une équipe qu'on veut vraiment battre pour se qualifier le plus tôt possible », a confié le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.Il est revenu sur l’intégration des nouveaux comme Fadiga et Lopy.« Fadiga, c'est un fils de Fadiga (rires), donc il est chez lui. Il faut le féliciter, de la même manière que les Dion Lopy qui sont de jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe nationale. Ils apportent un vent de fraîcheur, ce sont des garçons qui ont envie de continuer à être dans cette équipe, on le voit. On va continuer à les appuyer, les encourager, à les préparer pour qu'ils puissent justement donner le maximum sur le terrain. Être sélectionné, c'est bien. Mais ils sont là pour jouer. Quand on aura besoin d'eux, ils seront présents ».Pour le cas de Cheikh Tidiane Sidibé et Pape Ousmane Sakho, Cissé dira « qu’ils ont les yeux ouverts, ils sont en train d'apprendre et c'est un plaisir d'être là. Ils ont effective- ment de la qualité, donc les-souhaiter la bienvenue et surtout qu'ils soient prêts quand l'équipe aura besoin d'eux, de répondre présent pour aider l'équipe ».En l'absence d'Edouard Mendy, El Tactico indique que le portier qui sera dans les buts face au Mozambique va se décider avec l’entraîneur des gardiens.« Aujourd'hui, on a trois bons gardiens, que ce soit Gomis qui a repris la compétition, que ce soit Seny ou Mory. On est en train de voir en tout cas la meilleure solution. Mais une chose est sûre, se doter de trois très bons gardiens, c'est très intéressant pour l'équipe nationale du Sénégal. Le choix définitif se fera avec l'entraîneur des gardiens », a fait savoir Aliou Cissé.Le sélectionneur des « Lions » se dit heureux de retrouver Sadio Mané avec l’équipe nationale.« Mais c'est un peu tôt, parce que là, on a fait juste qu'une heure de séance, mais vraiment un plaisir de retrouver Sadio avec l'équipe nationale du Sénégal. Il nous avait tellement manqué. Aujourd'hui, il est là. Il est heureux d'être là. Il est chez lui, voilà nous sommes aussi très heureux de le voir avec nous ».