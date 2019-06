Le frère du Président Macky Sall envisage-t-il de quitter la Direction de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) ? Ça en a tout l’air, si l’on analyse bien sa déclaration de ce samedi. Le maire de Guediawaye affirme qu’en septembre, il va opérer un changement dans sa carrière et qu’il en a déjà avisé les autorités concernées.

Aliou Sall répondait à ceux qui réclament sa démission de son poste de DG de la Cdc pour se soumettre à la justice, après les révélations scandaleuses de la Bbc, l’accusant de corruption.

« J’ai déjà envisagé un changement dans ma carrière au mois de septembre prochain et je l’ai annoncé, avant meme le déclenchement de cette cabale, à qui de droit. Sauf décret divin ou décret présidentiel je ne changerai pas ce plan pour faire plaisir aux manipulateurs », a-t-il écrit.