Aliou Sow demande à Macky de faire voter une loi d’amnistie pour libérer Khalifa Sall

Le leader du mouvement MPD/Liguey plaide en faveur de Khalifa, condamné vendredi à 5 ans de prison dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de de Dakar. Aliou Sow demande au Président Macky Sall de faire voter une loi d'amnistie pour libérer le maire de Dakar.

Selon le membre du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) pense que cela contribuerait à dépolitiser ce dossier qui continue d'alimenter de vives polémiques. "Le juge a dit de façon claire que Khalifa n'a pas détourné, qu'il n'a pas commis de délit de blanchiment de capitaux et le plus grave encore que y a pas de préjudice subi par la mairie encore moins par l'Etat. Par conséquent, il est important aujourd'hui, que le Président démontre à l'opinion que le seule chose qui l'intéresse dans la gestion du pays, c'est la préservation rigoureuse des ressources publiques, au profit exclusif des populations", a déclare Aliou Sow sur les ondes de la Rfm



Il ajoute que le chef de l'Etat "a la possibilité de solliciter sa majorité parlementaire pour dire que ce pourquoi tout le monde s'agitait n'existe pas, qu'il n'y a pas eu de détournement ni de préjudice subi. Et qu'il faut voter une loi d'amnistie pour arrêter le débat politique. Je considère que cela va l'élever"