Alioune Tine à la Rencontre régionale pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest: "Nos institutions démocratiques sont toutes malades"

Une Rencontre régionale pour la stabilité en Afrique de l'Ouest, comme solution à la consolidation de la paix, se déroule à l'Île de Gorée depuis mardi, sous l'égide de Gorée Intitute. Prenant la parole, le fondateur d'Africa Jom Center s'est attaqué aux institutions africaines qu'il trouve désuètes et à l'encontre des principes de l'Etat de droit. « Nos institutions démocratiques sont toutes malades, nous avons hérité d’un Etat colonial et ce type d’Etat n’est pas un Etat de Droit. Faut donc repenser l’Etat en Afrique. Le modèle de gouvernance colonial n’est pas du tout bon que dire d’autre », a confié Alioune Tine



Parlant de son pays, l'ancien président de la Raddho déclare que le Sénégal est une suite de transitions ratées. L'an 2000 était une bonne occasion pour une stabilité démocratique. Concernant les transitions et le manque de fiabilité de nos gouvernants, il pense que l’on doit réfléchir sur le pouvoir et la manière dont il a tendance à transformer les meilleurs d’entre nous.