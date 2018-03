Allemagne (0-1) Brésil : Joachim Löw estime que le Brésil a grandement progressé depuis 2014

La dernière fois qu'Allemands et Brésiliens s'étaient affrontés au niveau international, cela avait tourné à la correction. Un lourd score, 7-1, resté dans les mémoires et qui avait mis en avant les failles de la Seleção en demi-finale de la Coupe du Monde qu'elle organisait sur son territoire.

Depuis son arrivée, Tite a su évacuer petit à petit ce traumatisme en redonnant confiance à cette sélection prestigieuse mais en panne de résultats depuis de nombreuses années. Après une campagne de qualifications époustouflante avec une première place acquise en zone AmSud, le Brésil a su enchaîner lors de ces amicaux de mars, avec deux succès contre la Russie (3-0) et l'Allemagne (1-0).

Même si la 'Mannschaft' avait fait tourner mardi soir (Hummels, Hector, Ter Stegen, Werner, Khedira sur le banc ; Ozil et Muller absents), la sélection auriverde a présenté un visage bien plus conquérant et la victoire était logique. Le seul but de la rencontre inscrit par Gabriel Jesus est venu récompenser cette prestation accomplie.



En conférence de presse d'après-match, Joachim Löw en a fait le constat, en décrivant les nouvelles forces du Brésil. « C'est une équipe plus forte qu'en 2014, elle est plus solide en défense et très dangereuse en attaque. Cela ne vient pas d''aujourd'hui mais aussi de ses précédents matches. C'est bien l'un des favoris pour la Russie »

