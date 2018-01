Allemagne : Allemagne: une loi pour réduire les inégalités salariales entre hommes et femmes

Les plus curieux seront déçus. La nouvelle loi ne permet pas de savoir ce que votre collègue de bureau « Monsieur Müller » gagne chaque mois. La transparence s'arrête là où commence la protection des données privées.



En revanche, si au moins six personnes ont les mêmes qualifications et occupent un poste similaire, il est désormais possible de faire demander quel est le salaire moyen de ces personnes. Il est aussi possible de connaître les critères expliquant le niveau de ce salaire. La demande peut être effectuée directement auprès du service du personnel ou via le comité d'entreprise, ce qui a l'avantage de la rendre anonyme.



L'employeur a un délai de trois mois pour répondre. Si sa réponse ne satisfait pas le ou la salarié(e) concerné(e), il lui faudra alors saisir les tribunaux pour obtenir un salaire plus élevé équivalent à celui de ses collègues.



Mais cette nouvelle loi suscite des critiques. Les entreprises dénoncent la lourdeur bureaucratique des procédures et les syndicats le fait que le texte ne s'applique pas pour les sociétés de moins de 200 salariés et qu'aucune sanction n'est prévue.