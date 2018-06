Allemagne : Kroos explique son inspiration

LE BUT DE KROOS 😭💉💉💉 pic.twitter.com/SP6th410V1 — Jason (@jasoodz) 23 juin 2018

Alors que l’Allemagne se dirigeait vers un match nul contre la Suède samedi, lors de sa deuxième rencontre de la phase de groupes du Mondial 2018, Toni Kroos (28 ans, 84 sélections et 13 buts) a donné la victoire (2-1) à sa sélection avec un magnifique coup franc ! Un coup de pied arrêté pourtant excentré qui aurait pu amener le milieu de terrain à centrer. "Le coup franc était bien placé et j'ai pensé qu'il fallait changer de stratégie, a expliqué le sauveur allemand après la partie. On avait réalisé beaucoup de centres sans réussir à marquer, et la Suède était prête à défendre. Il fallait donc essayer de tirer et j'ai marqué. Il ne faut pas douter. La joie était immense, c'était un but si important pour l'équipe." Sans cet exploit, la Mannschaft serait au bord de l’élimination.Avec Maxifoot