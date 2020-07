Allemagne: Saliou Guèye élu maire de Stuttgart-Zuffenhausen

Le 1er octobre prochain, Saliou Guèye, un Allemand d’origine sénégalaise, va succéder à Gerhard Hanus à la tête de la municipalité de Stuttgart-Zuffenhausen. Agé de 52 ans, il a été élu, le jeudi 23 juillet dernier, avec 33 voix sur 58. Il a gagné au premier tour en remportant une majorité absolue d'au moins 30 voix. Il avait en face de lui Karin Buschkühl (53 ans), chef adjoint du district de Zuffenhausen depuis juin 2017, et Cellestina Nieter (58 ans) du Bureau municipal du droit de la construction. Buschkühl a obtenu 23 voix et Nieter aucune voix. Deux conseillers municipaux se sont abstenus.



Zuffenhausen est une commune d'arrondissement de la ville de Stuttgart. Elle a une population de 40 000 habitants répartis dans 11 quartiers. Saliou Guèye a obtenu son diplôme d’ingénieur en Aménagement du territoire à l'Université de Dortmund et un Master européen en Assistance humanitaire à l'Université de Louvain-la-Neuve de Belgique.

Depuis novembre 2016, il est à la tête du département municipal de Coopération au développement de la ville de Ludwigsburg.



Le Soleil