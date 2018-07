Allemagne : Uli Hoeness flingue Özil !

Quand on cherche Uli Hoeness, on le trouve. Mesut Özil (29 ans, 92 sélections et 23 buts) ne pensait certainement pas provoquer le président du Bayern Munich en tirant à vue au moment d'annoncer sa retraite internationale, dimanche, en raison des opinions jugées racistes par le milieu offensif d'Arsenal en Allemagne (voir la brève d'hier à 20h46). Mais comme très souvent, le champion du monde 1974 n'a pas hésité à mettre de l'huile sur le feu pour dénoncer l'attitude du Gunner.



"Je suis content que ce fantôme s'en aille, il a joué comme une merde depuis des années. Et maintenant, lui et ses performances de merde se cachent derrière cette photo (avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc, ndlr), a lancé le dirigeant bavarois pour Sport1. Le développement dans notre pays est une catastrophe. Vous devez revenir à ce qu'il est : le sport. Et de ce point de vue, Özil n'a pas sa place dans l'équipe nationale depuis des années."



Et de conclure : "Ses 35 millions de followers - qui n'existent pas dans le monde réel - s'occupent de lui pour le sublimer quand il réussit une transversale." Un Hoeness décidément très remonté...





