Allemagne : Un homme abattu par la police après avoir grièvement agressé deux employés de...

Un homme a été abattu par la police allemande ce vendredi matin après avoir agressé et blessé deux employés d'une boulangerie à Fulda.

La police allemande a abattu un homme qui avait agressé et blessé, en partie grièvement, des personnes tôt ce vendredi devant une boulangerie, ont annoncé les autorités.



Vers 4h20, avant l'ouverture du magasin, le forcené aurait agressé un employé et un livreur de cette boulangerie à Fulda (ouest), ont indiqué la police locale et le parquet, sans livrer de détails sur son identité.



Il s'en est ensuite pris aux policiers arrivés sur les lieux en leur lançant des pierres. Ils l'ont finalement abattu, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir de même que les motifs de l'agresseur, selon les mêmes sources.



