Allocution du Président Bassirou Diomaye Faye : la société civile soutient "l'ancrage de la démocratie"

Réunies sous la coordination du Groupe d'Initiative pour la Consolidation de la Démocratie, diverses organisations de la société civile ont exprimé leur satisfaction quant aux orientations annoncées par le chef de l'État et à la formation du nouveau gouvernement qui en découle.



Le discours présidentiel, intervenant dans un contexte marqué par un désir accru de renouveau et de changement, a été perçu "comme une réponse aux attentes exprimées par le peuple sénégalais lors des récentes élections", ont souligné les organisations de la société civile dans un communiqué adressé à la presse.



Le Groupe d'Initiative a particulièrement salué les "décisions visant à renforcer la gouvernance du système électoral, à assainir la vie politique en rationalisant les partis politiques et leur financement, ainsi qu'à fiabiliser le fichier électoral."



Les organisations signataires se sont engagées "à soutenir toutes les mesures allant dans le sens de la réalisation de ces priorités, dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais."



Le communiqué a également rappelé les "recommandations antérieures formulées par le GRADEC lors d'un forum des partis politiques en 2019, qui seront prises en compte lors des futures concertations annoncées par le président."



En conclusion, le Groupe d'Initiative a souligné l'importance "d'un examen minutieux de ces décisions, ainsi que la nécessité de discussions approfondies pour en garantir le succès."



Le document a été signé par plusieurs organisations de la société civile, dont ENDA GRAF SAHEL, FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS, GRADEC, PACTE, RADI, et VISION CITOYENNE, ainsi que par des personnalités telles qu'Alfred Bulakali, Directeur d'Article 19 Sénégal et Afrique de l'Ouest, et Joseph Bagne Faye, Secrétaire général de la LSDH.