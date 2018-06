Aly Ngouille Ndiaye: «Karim Wade ne figure pas sur les listes électorales »

Le nom de Karim Wade de ne figure pas sur les listes électorales. C'est ce qu'à révélé le ministre de l’Intérieur lundi, lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de loi portant modification du Code électoral. Cette sortie de annihile à priori les espoirs du Parti démocratique sénégalais (Pds) de voir le fils de l’ancien président de la République du Sénégal,/M. Abdoulaye Wade, qui était jusque-là le candidat des libéraux à la prochaine élection présidentielle. Mais, ces derniers ‘e jettent pas pour autant l’éponge puisque le le chef de l’opposition parlementaire, Me Madické Niang, a botté en touche cette sortie qu'il dénonce et dit n'accorder aucun crédit à cette sortie de M. Ndiaye. Pour Me Niang, jusqu'à preuve du contraire, leur candidat s'est inscrit et qu'il attend un document officiel tendant à lui démontrer autre chose. Cette affirmation jette le trouble dans l'esprit de certains Sénégalais, surtout après la sortie de l’ancien ministre sous Wade, dans son message à la Nation à l'occasion de la célébration de la fête de Korité, annonçant son retour au Sénégal pour prendre se confronter à Macky Sall. Affaire à suivre.