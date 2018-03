Aly Ngouille Ndiaye prévient l’opposition: « S’ils n’ont pas l’autorisation, ils ne vont marcher devant l'Assemblée»

Le ministre de l’Intérieur a informé qu'il n'a pas encore vu la demande d'autorisation de marche devant l’Assemblée nationale, de l'opposition, le jour du vote de la loi sur le parrainage. Aly Ngouille Ndiaye avertit que : «s'ils demandent l’autorisation et qu’ils ne l’ont pas, ils ne vont pas le faire».



Le ministre de l’Intérieur a, autour d’un déjeuner de presse, déclaré que l’opposition a le droit de marcher, mais, il a souligné, qu'elle ne pourra se faire que lorsque la marche est autorisée.



«S’ils veulent marcher, cela veut dire qu’ils vont écrire une demande d’autorisation. Je n’en ai pas reçu pour le moment. Je ne peux pas en parler. L’opposition a le droit de manifester, on peut lui autoriser la marche quand c’est possible », a-t-il lancé.