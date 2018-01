Amath Suzanne Camara accuse Khalifa Sall d'être derrière un coup d'Etat raté et se fait traiter de "déséquilibré mental"

Drôle de révélation. Ce jeudi en conférence de presse Amath Suzanne Camara a laissé entendre que Khalifa Sall est à l'origine d'un coup d'Etat raté qui visait le Président Macky Sall et son régime. Selon le jeune apériste, un des complices de l'édile de Dakar a été même arrêté dans un pays étranger.



Interrogé sur les propos de Suzanne Camara, Moussa Taye a préféré snober le numéro 2 du Réseau des enseignants de l'Alliance pour la République. Et de quelle manière ? "Je n’accorde aucun intérêt aux propos de Suzanne Camara. Je préfère consacrer mon temps et mon énergie à parler de questions sérieuses et de répondre aux gens sérieux. Un individu déséquilibré et aussi versatile que celui-là ne mérite pas ma réponse", a lancé le porte-parole et conseiller politique de Khalifa Sall



Sur Facebook, le journaliste-blogueur Pape Ismaila Dieng a interpellé le procureur de la République pour une auto-saisine, sachant que depuis 11 mois, Khalifa Sall est en détention, à la prison de Rebeus et sous étroite surveillance