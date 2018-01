Ambassadeur du Canada au Sénégal: "Le Canada offre beacoup de possibilités aux étudiants"

Pour étudier au Canada, les étudiants ont l’embarras du choix. Car, selon l’ambassadrice Lise Filiatrault, c’est un pays de diversité. « Le Canada est un pays où il y a beaucoup de diversité. Nous avons un environnement bilingue où l’étudiant a la possibilité d’étudier en anglais et en français. Aussi, au Canada on a une grande diversité de programme pour la formation technique, professionnelle ou générale. D’ailleurs, nous offrons aux étudiants étrangers des opportunités professionnelles à la fin de leurs études».



L’ambassadrice a par ailleurs évoqué les dispositions prisses pour faciliter l’obtention du visa « nous avons des agents qui s’occupent des questions de permis d’études. Et pour faciliter l’obtention de visa, il faut postuler longtemps à l’avance et bien remplir les informations qu’on demande dans le processus » Avant d’ajouter « Par le fait qu'il y a déjà plus de 1. 300 étudiants Sénégalais chaque année dans des Universités canadiennes, on peut dire que c’est possible ».



Quant aux formations qu’offrent son pays aux étudiants Sénégalais, Mme Lise déclare« c’est de développer des compétences et de répondre aux besoins l’aboral, à la fois au Canada et dans les pays d’où viennent les étudiants. C’est le cas de beaucoup d’étudiants Sénégalais qui reviennent investir chez eux. C’est à cela que le Canada s’intéresse, à former des gens qualifiés ».



L’ambassadrice de conclure« différentes modalités ont été mises par le Canada pour l’étudiant. Notamment, la bourse d’étude de la francophonie. Ensuite, les institutions présentes peuvent vous informer de leurs propres programmes de bourse. Il y a une grande diversité, alors l’étudiant peut aller s’informer au niveau de ces institutions».