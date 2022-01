Ambiance catastrophique à Manchester United: le vestiaire divisé, Rangnick isolé

La pire ambiance qu’ils aient connue dans leur carrière. Selon le Daily Mail, voilà comment les joueurs de Manchester United décrivent actuellement l’atmosphère qui règne au sein du club. En ce début d’année 2022, les Red Devils doivent composer avec de grosses tensions en interne.



Le vestiaire serait fracturé en plusieurs clans. La moitié des joueurs seraient mécontents de la situation et plusieurs d’entre eux souhaiteraient partir au plus vite, à l’image de Jessy Lingard, Donny van de Beek, Dean Henderson, Edinson Cavani ou Anthony Martial.



Une atmosphère "oppressante" au centre d'entraînement

Tout le monde n’est pas venu au dîner de cohésion d’équipe organisé en novembre par Cristiano Ronaldo. Et c'est assez révélateur. Le taulier portugais, qui se serait chauffé avec Harry Maguire, aurait d’ailleurs été choqué par la baisse des exigences au sein du club depuis son retour l’été dernier. Après la défaite contre Wolverhampton, dimanche en Premier League (0-1), CR7 a quitté le terrain visiblement agacé contre certains de ses partenaires.



Dans la foulée, Luke Shaw a évoqué un problème d’unité dans le groupe dirigé par Ralf Rangnick. Depuis sa nomination fin novembre, le coach allemand ne parvient pas à fédérer son vestiaire. Les frictions déjà présentes sous Ole Gunnar Solskjaer se seraient empirées ces dernières semaines. L’ambiance est décrite comme "oppressante" à Carrington, le centre d’entraînement.



Un intérim difficile pour Rangnick

Selon le Mirror, la position d’intérimaire de Rangnick, qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, ne faciliterait pas son travail. L’ancien entraîneur de Leipzig a embauché un psychologue du sport à son arrivée et demandé à ses joueurs de surveiller leur langage corporel sur le terrain. Mais sa méthode ne serait pas appréciée et il serait actuellement isolé par rapport à son groupe. De quoi inquiéter les observateurs, qui prédisent des semaines à venir compliquées pour MU.



C’est dans ce contexte électrique que les partenaires de Paul Pogba préparent la réception d’Aston Villa, lundi prochain en Coupe d’Angleterre, avant de se rendre chez les Villans le samedi suivant en championnat. Avec l’obligation de faire un résultat à l’heure où ils occupent la septième place de Premier League, à 22 points du leader Manchester City (avec deux matchs en moins).