Ameth Diallo sur le rapport de la Cour des comptes : "Ousmane Sonko avait raison de dénoncer la ruine du pays mais…"

Ameth Diallo, Coordinateur national de Gox Yu Bees s’est prononcé sur la publication du rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. Selon lui, Ousmane Sonko avait raison de dénoncer la ruine du pays. Il a ajouté que si l'actuel Premier ministre ne prend pas les décisions adéquates, il portera la même responsabilité que ceux qu'il critique.





Voici in extenso la publication.



Oui, Ousmane Sonko avait raison de dénoncer la ruine du pays. Mais s’il ne prend pas les décisions qui s’imposent, il sera tout autant coupable que ceux qu’il accuse.



Nous savions que le régime passé a commis un carnage financier. Nous savions que Macky Sall et son gouvernement ont détruit l’équilibre économique du pays.



C’est pour cela que nous les avons dégagés. C’est acté.



Mais maintenant, la première chose attendue du régime actuel, c’est d’agir en conséquence.



Nous, citoyens, nous sommes conscients de cette catastrophe. Nous sommes en colère face à cette situation. Nous sommes indignés par l’ampleur du pillage.



Mais les gouvernants doivent nous montrer qu’eux aussi sont indignés.



Et la seule façon de le prouver, c’est d’agir à la hauteur.



Un pays en ruine ne se gouverne pas avec les mêmes pratiques.



Pourquoi avons-nous toujours les mêmes directions, agences et doublures qui font la même chose ?



Pourquoi avons-nous des postes de PCA inutiles qui coûtent des milliards au budget de l’État ?



Pourquoi les fonds politiques et les fonds communs existent-ils encore ?



Pourquoi des voitures de luxe sont-elles encore là ?



Pourquoi le budget de l’Assemblée nationale a-t-il augmenté ?



Pourquoi avoir reconduit des acteurs du système sans questionner leur implication dans ce carnage ?



Le rapport de la Cour des Comptes pointe un pillage systématique de l’État. Alors pourquoi retrouve-t-on dans ce régime des personnes qui étaient au cœur du système de Macky Sall ?



Aminata Touré a occupé des postes de premier plan sous Macky Sall. Qu’en est-il de sa responsabilité ?



Cheikh Diba, aujourd’hui ministre des Finances, était un acteur clé de l’architecture budgétaire de l’ancien régime. Son rôle doit être interrogé.



Oumar Samba Ba Ministre, l’actuel Secrétaire général de la Présidence de la République du Sénégal occupe ce poste depuis 2020 sous Macky Sall et a été reconduit. Que faisait-il à l’époque des faits ?



Tous les hommes d’affaires qui ont bénéficié de marchés publics sous Macky Sall comme Atépa et qui aujourd’hui travaillent avec ce régime… Quelle est leur responsabilité ?



Et les trafiquants d’influence qui ont prospéré sous Macky, pourquoi sont-ils encore dans le système ?



Si ce régime veut être crédible, il doit mettre à plat toutes ces responsabilités.



La crise impose de mettre les meilleurs aux responsabilités.



Pourquoi ne pas appliquer l’appel à candidatures promis ?



Pourquoi voit-on encore des nominations partisanes ?



Pourquoi certains inexpérimentés se retrouvent-ils à gérer des secteurs critiques ?



On ne peut pas gouverner un pays en ruine avec des erreurs de casting.



Dans un pays en crise, seule la méritocratie peut garantir une gestion efficace.



Il ne s’agit pas de récompenser des amis ou de placer des partisans, mais de choisir les meilleurs profils, compétents et intègres, pour redresser l’État.



Gouverner un pays en ruine exige des gens capables, pas des opportunistes. Sans méritocratie, ce régime finira par être englouti par le même système qu’il dénonce.



Lors du point de presse du gouvernement, nous n’attendons pas de lamentations, mais un plan d’action clair !



Gouverner, ce n’est pas commenter, c’est trancher et agir.



“Il faut du temps”: l’excuse la plus facile



C’est l’argument qu’ils vont avancer.



“Laissez-leur du temps.”



“On ne peut pas tout changer en un jour.”



Mais justement, un gouvernement qui sait que le pays est en ruine doit agir en urgence.



Ils n’ont pas besoin de temps pour :

Réduire immédiatement leur train de vie.



Supprimer les directions et les PCA inutiles.

Mettre les meilleurs aux commandes.



Cela ne demande pas des années.



Avoir raison ne suffit pas. Il faut agir en toute responsabilité.



Nous jugerons ce gouvernement sur son efficacité à identifier et sanctionner tous les coupables.



Nous jugerons ce gouvernement sur sa capacité à récupérer l’argent volé et à mettre fin à l’impunité.



Aucune protection, aucune excuse, aucune lenteur ne sera tolérée. La justice doit passer.



Mais au-delà de la justice, nous attendons des réformes audacieuses :



Des réformes structurelles pour démanteler ce système de carnage, qui a fonctionné avec la complicité des fonctionnaires.



Des réformes pour une administration efficace, débarrassée des pratiques de prédation.



Des propositions législatives courageuses à l’Assemblée Nationale, pour empêcher que ce désastre ne se reproduise.



Nous jugerons les députés sur leur capacité à voter ces réformes essentielles. Nous jugerons aussi leur engagement à mener des enquêtes pour mettre fin à l’impunité.



Gouverner un pays en ruine exige du courage, de la fermeté et une volonté de rupture totale.



Nous ne lâcherons rien. Nous serons là, à chaque étape, pour exiger des comptes et garantir que les erreurs du passé ne se répètent pas.





Ameth DIALLO



Coordinateur national de Gox Yu Bees