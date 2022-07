Amical: Arsenal atomise Chelsea 4-0, Koulibaly est entré en jeu à la 85e

Une démonstration. Arsenal a balayé Chelsea sur le score de 4-0 lors d'un match amical disputé dans la nuit de samedi à dimanche au Camping World Stadium, à Orlando (Floride, Etats-Unis), sur des buts de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi Lokonga.



Bien servi par Granit Xhaka, Jesus a ouvert le score à la 16e minute sur un joli lob face à Edouard Mendy, avant que Martin Odegaard ne double la mise à la 36e, après une passe de Gabi Martinelli. Mason Mount a failli tromper Aaron Ramsdale à la 49e sur une frappe puissante qui a heurté le poteau, juste avant la mi-temps.



Se trouvant à l'affût après un double arrêt de Mendy, Saka s'est chargé du 3-0 à la 65e, malgré un léger hors-jeu. Délaissé par la défense des Blues, Albert Sambi Lokonga a inscrit le dernier but de la rencontre à la 92e, sur une tête.



Le défenseur central sénégalais, qui faisait ses débuts avec Chelsea, est entré en jeu à la 85e minute.



Vainqueurs de la très symbolique Florida Cup, les hommes de Mikel Arteta ont montré une plus grande envie que les Blues et ont profité de leurs errements défensifs. C'est la fin de la tournée américaine pour les deux clubs, qui rentrent en Europe disputer un dernier amical avant la reprise du championnat anglais le 6 août : Chelsea ira affronter Udinese le 29 juillet, tandis qu'Arsenal accueillera Séville le 30 juillet.