Amical Brésil-Sénégal: « un match bénéfique pour notre progression », juge Aliou Cissé

Le score de parité (1-1) entre le Brésil et le Sénégal fait le bonheur du sélectionneur de l’équipe nationale masculine de football du Sénégal, Aliou Cissé. En conférence de presse vendredi après la rencontre amicale, Cissé a déclaré que c’est un « match bénéfique » pour la progression de son équipe.



« C’est sur que jouer ce genre de match est bénéfique pour notre progression. Nous travaillons avec ce groupe depuis 4 ans et nous avons des ambitions continentales. C’est un bon match face à une très, très bonne équipe du Brésil », a jugé Cissé.



Le vice-champion d’Afrique ne se limite pas là. Il veut encore des matchs amicaux avec les grandes nations du foot. « Si dans les prochaines dates FIFA, on a d’autres équipe de ce calibre, ce serait très intéressant. Mais je sais que ce n’est pas toujours facile d’avoir des matches pareils ».



Revenant sur ce match, Aliou Cissé a loué les qualités de l’adversaire, qui, en un moment donné, dominé sur tous les plans, au niveau de la circulation de balle et de la qualité technique. « En seconde période, il fallait canaliser des joueurs comme Coutinho, Neymar, ou Firmino, qui sont capables de prendre de la vitesse à tout moment ».