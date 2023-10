Amical : Les Lions face au Cameroun pour un avant-goût de la CAN

Après l’Algérie en septembre et à trois mois avant d’entamer la défense de leur titre à la Coupe d’Afrique des Nations, de retour en Côte d’Ivoire pour la première fois depuis 1984 (13 janvier – 11 février), les Lions d’Aliou Cissé ne pouvaient pas s’offrir plus gros test de préparation pour leur deuxième sortie de la saison. Ce lundi soir (18h30 GMT), au Stade Bollaert-Delelis – l’enceinte du RC Lens -, ils se frotteront à d’autres Lions, ceux du Cameroun.





Le Cameroun dans le même groupe que le Sénégal à la CAN



Troisièmes de leur CAN il y a un peu moins de deux ans et éliminés en huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde, les Camerounais, battus par la Russie il y a quelques jours, restent sur une victoire (face au Burundi) sur leurs cinq dernières sorties. Le Sénégal, lui, n’a pas remporté ses deux derniers matchs depuis son prestigieux succès, en juin dernier en amical, face au Brésil… Un Brésil que le Cameroun avait aussi vaincu lors du Mondial qatari.



Ce sera bien un avant-goût de la Coupe d’Afrique des Nations. Tout sauf « amical », comme cela pouvait bien être le cas avant le tirage au sort, l’intérêt de la rencontre est en effet décuplé par les retrouvailles attendues le 19 janvier prochain au Stade de Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro au premier tour de cette Coupe d’Afrique entre Lions et Lions, versés dans le même groupe d’une CAN… pour la toute première fois depuis l’édition 1990.



38 000 personnes attendues à Lens



Une rencontre encore plus particulière et importante pour le Sénégal. La sélection de Cissé recroisera la route d’une nation face à laquelle elle ne garde pas de meilleurs souvenirs. Vainqueurs 2-0 en phase de groupes de la CAN 1990 puis 1-0 en match de qualification de la CAN 2012, les Lions restent sur une élimination en quarts de finale en 2017. Avant cela, ils avaient déjà perdu en quarts en 1992 puis en finale, lors de la fameuse CAN 2002.



Une ferveur comparable à ce qu’on devrait découvrir en Côte d’Ivoire, près de 38 000 personnes sont attendues au Stade Bollaert-Delelis. Preuve que ce duel attire même au-delà des frontières ouest-africaines. Cette huitième confrontation entre Sénégalais et Camerounais (2 victoires pour le Sénégal, 4 pour le Cameroun) donnera aussi de premiers enseignements à Aliou Cissé et à son homologue Rigobert Song avant de se retrouver à la CAN dans trois mois.