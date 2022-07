Amical : Manchester United accroché pour la première fois, par Aston Villa

Jadon Sancho, d'une reprise de volée à la réception d'un centre de Luke Shaw et déjà buteur contre les Eagles, a lancé les hostilités (24e), avant que Matty Cash ne propulse involontairement une autre volée signée Marcus Rashford dans son propre but (42e). Emiliano Martinez avait auparavant sauvé les siens devant Maguire (5e) et Sancho (10e). L'entrée de Leon Bailey à la pause a transformé les Villans. Le Jamaïcain a rapidement réduit l'écart au tableau d'affichage (49e), avant que Maguire ne le prive du doublé, la faute à un joli sauvetage (63e). Malgré les rentrées de Raphaël Varane ou encore de la recrue Tyrell Malacia à 25 minutes du terme, Villa a poussé et fini par égaliser grâce à l'ancien défenseur d'Arsenal Calum Chambers (90e+3). La belle série des Mancuniens prend ainsi fin, alors que MU affrontera l'Atlético dans 7 jours, quand Aston Villa retrouvera le Stade Rennais FC.

Premier accro pour le MU de Ten Hag. Ce samedi, Manchester United a été tenu en échec après trois victoires initiales en matchs amicaux depuis le début de la préparation estivale. Le tout surune pelouse du Optus Stadium, à Perth, en piteux état, et sous des trombes d'eau. Après Liverpool (4-0), Melbourne City (4-1) et Crystal Palace (3-1), Aston Villa, une autre formation de Premier League, a arraché le nul face aux hommes d'Erik ten Hag (2-2) pour ce qui était le dernier test de l'été des Red Devils en Australie. Le technicien néerlandais alignait pour l'occasion un 4-3-3 avec une charnière Maguire-Lindelöf, et un trio offensif Sancho-Martial-Rashford. De l'autre côté, Steven Gerrard faisait confiance d'entrée à ses recrues Kamara et Diego Carlos, alors que Digne était aussi titulaire à gauche.