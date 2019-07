Amical : l'Atletico humilie le Real Madrid !

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir Nacho (59e), Benzema (85e, sp) et Javi Hernandez (89e) sauver l’honneur de la Maison Blanche, effondrée à cause du quadruplé de Diego Costa (1e, 28e, 45e sp, 51e). A noter aussi les réalisations de Joao Felix (8e), Correa (19e) et Vitolo (70e), dans une rencontre marquée par une altercation dans le second acte. Résultat, les deux équipes ont fini le match à 10 après les expulsions de Diego Costa et Dani Carvajal (65e). Autant dire que cette rencontre va laisser des traces du côté du Real… La compo de départ de l'Atletico Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Hermoso, Lodi - Saul Niguez, Koke, Joao Felix, Lemar - Diego Costa, Morata. La compo de départ du Real Madrid : Courtois - Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo - Kroos, Modric, Isco - Vinicius, Jovic, Hazard.