Amical : l’OM s’impose contre le RKC Waalwijk grâce à Pape Gueye, Ismaïla Sarr en jambes

Après une victoire face à Nîmes et une défaite face à Eupen, l’OM a joué sa troisième rencontre de préparation estivale face au RKC Waalwijk, jeudi, sous une pluie diluvienne. Les Marseillais se sont imposés (1-0) grâce à Pape Gueye.







Ismaïla Sarr s’est distingué en début de match. Sur un pressing très haut, la nouvelle recrue de l’OM a récupéré et offert une balle à son compatriote Pape Gueye. La frappe du milieu de terrain sénégalais a été bien captée par le portier adverse. L’international sénégalais allait trouver la faille à la deuxième minute.





Après une nette domination des Phocéens, Azzedine Ounahi jouait avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui lui remettait d’une talonnade permettant au Marocain d'offrir une passe à Pape Gueye, qui ouvre le score à la 13e (1-0).



Quelques instants plus tard, Ismaila Sarr n’était pas loin de trouver la faille à son tour. La nouvelle recrue de l’OM était trouvée subtilement par Veretout sur coup-franc, mais le gardien repoussait en corner (20e).



Arrivé il y a quelques jours en provenance de Watford, Ismaïla Sarr a participé à son premier match sous les couleurs de l’OM. L’ailier sénégalais était titulaire et aura laissé quelques bonnes impressions.



À quelques jours du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, les hommes de Marcelino feront une dernière répétition face au Bayer Leverkusen, mercredi prochain à l’Orange Vélodrome.