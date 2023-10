Amical : le Maroc et la Côte d’Ivoire se quittent bons amis

C’est un duel de prestige auquel assistaient les spectateurs du stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. La Côte d’Ivoire, pays-hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays, recevait le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde qatarie l’automne dernier. L’occasion pour les Elephants (groupe A - Nigeria, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau) et les Lions de l’Atlas (groupe F - RD Congo, Namibie, Tanzanie), deux cadors du prochain tournoi continental, de se frotter à des joueurs de haut niveau durant cette trêve internationale. Et pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset et Walid Regragui proposaient deux onze compétitifs, avec les présences notamment de plusieurs pensionnaires de la Ligue 1, entre Amine Harit, Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille), Wilfried Singo (AS Monaco) ou encore Oumar Diakité (Stade de Reims).

Le début de rencontre se résumait à un round d’observation entre ces deux formations, bien en place et respectant les consignes de leurs sélectionneurs respectifs. Les premiers déséquilibres étaient créés par les ailiers marocains, Amine Harit et Amine Adli, provoquant quelques fautes intéressantes afin d’amener le danger dans le camp adverse, en témoigne la tête ratée de Youssef En-Nesyri (21e). Dans la foulée, le puissant Diakité arrivait à s’amener le ballon dans la surface marocaine, mais sa tentative est dégagée devant la ligne par Nayef Aguerd (22e). L’ancien Lensois Seko Fofana, aujourd’hui à Al-Nassr, se montrait également dangereux, avec deux frappes lointaines mais imprécises (22e, 26e). Et à la suite d’une mauvaise relance de Yassine Bounou, Sebastien Haller arrivait à éliminer le dernier rempart mais voyait Aguerd revenir sauver les Lions de l’Atlas face à ses propres buts (27e).

Les Éléphants trompés en fin de match

Le Maroc de Walid Regragui continuait de mettre le danger devant les buts de l’Angevin Yahia Fofana, pas loin de se faire surprendre par la tête lobée de Selim Amallah, passant finalement au-dessus de la barre transversale (37e). Et alors qu’Achraf Hakimi sollicitait le portier ivoirien sur coup franc (45+1e), Sébastien Haller débloquait la marque à la fin du temps additionnel grâce à un piqué trompant Bounou et réveillant l’antre ivoirien (1-0, 45+3e). Au retour des vestiaires, les locaux mettaient rapidement le pied sur le ballon, ne laissant qhe très peu d’opportunités en contre aux offensifs adverses. Alors que le duel s’équilibrait au fil de la seconde période, Oumar Diakité, trouvé par Jonathan Bamba dans la surface, avait l’occasion de punir l’équipe visiteuse, mais sa frappe dévissée fuyait le cadre du Maroc (61e), qui perdait Noussair Mazraoui sur blessure quelques minutes plus tard (65e).

Profitant de quelques approximations marocaines dans leur propre moitié de terrain, la Côte d’Ivoire n’était pas loin du break avec la reprise au second poteau de Simon Adingra, passant à quelques centimètres des buts d’un Bounou battu (79e). Mais dans la foulée de cette occasion franche, l’entrant Ayoub El Kaabi venait presser les premiers relanceurs ivoiriens et était récompensé du but égalisateur en trompant Fofana sur son pressing (1-1, 81e). Egalement entré en jeu, l’attaquant de Galatasaray Wilfried Zaha - et coéquipier de Hakim Ziyech, resté sur le banc - n’a pas réussi à lober Bounou de la tête (90+2e). Score de parité entre la Côte d’Ivoire et le Maroc, qui affronteront respectivement l’Afrique du Sud en amical et le Liberia pour la dernière rencontre - sans enjeu - des qualifications pour la CAN, prévue le 9 septembre dernier mais reportée en raison du séisme qui avait touché le Royaume.

Dans une rencontre de prestige à Abidjan, la Côte d’Ivoire et le Maroc n’ont pas pu se départager (1-1) en amical, à trois mois du début de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.