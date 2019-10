Amical: le Sénégal tient tête au Brésil (1-1)

Pour leur premier match de l’histoire du football, il n’y a pas eu de vainqueur entre le Brésil et le Sénégal. Les deux équipes ont fait match nul 1 but partout.



Le Brésil qui aligné toutes ses stars a ouvert le score à la 8e minute par Firminho. Le Sénégal a répondu sur un penalty provoqué par Sadio Mane et transformé par Famara Diédhiou.