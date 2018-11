Aminata Touré : «Il y a une sorte de schizophrénie entretenue par le Pds et ses avocats»

Etant ancienne collaboratrice du comité de Droits de l’homme en tant que Directrice du Département Droits humains et Genre du Fonds des Nations Unies, Aminata Touré a accepté de se pencher sur le verdict du groupe de travail dudit comité qui a exhorté l’Etat du Sénégal à revoir le jugement rendu dans l’affaire Karim Wade. Et selon elle, ce verdict ne peut pas faire office de loi au Sénégal.



«Il y a en ce moment une sorte de schizophrénie entretenue par le Pds et les avocats de Karim Wade autour du Comité à qui ils prêtent des compétences magico-mystiques. Tout ceci à des fins politiques et de propagande», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à L’As.



A l’en croire, ce comité composé de 18 experts indépendants ne peut formuler que des observations et recommandations. Par conséquent, martèle-t-elle, le Comité «n’est pas une juridiction supranationale.» Ce qui implique qu’il ne peut en aucune façon influer sur la marche de la justice sénégalaise.