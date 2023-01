Aminata Touré : "Je n’ai pas peur de ce rapport de l'IGE"

L’ancienne présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese), Aminata Touré, est revenue sur le rapport de l’Inspection Générale d’Etat (Ige) qui l'aurait épinglé. Elle a précise qu’elle n’a pas peur de ce rapport, lors d'une presse ce jeudi.



« Je m’attends à tout. Je n’ai pas peur de ce rapport. Si nous suivons le droit, il n’y a aucun magistrat ou procureur qui peut me poursuivre ici sur quoi que ce soit. Ça n’existe pas. Mes collaborateurs qui y étaient, qui s’occupaient de la gestion, ils sont là. Je leur ai dit, je veux une gestion impeccable de cette institution. Je me disais un tel jour peu arriver. J’aurais voulu être présidé au Conseil des Collectivités Territoriales, j’y serais. Il le sait, ce n’est pas mon choix. Donc qu’il déclassifie tous les rapports sans exception », tonne Aminata Touré.



Mieux rappelle l’ancien PM de Macky Sall : « Mais qu’ils n’oublient pas des faits important. Le rapport sur le fonds Covid. On n’a jamais eu un fonds aussi large de mille milliards avec un rapport des Cours de Comptes qui est une institution reconnue de la République de ce pays. Voilà une matière à faire. Mais il n’y aura pas grand-chose, puisque le Ministre, beau frère du président de la République a dit qu’il faudrait avoir de l’endurance pour le voir partir. Donc, lui-même nous a donné sa réponse. Et c’est pour ça que j’invite mes collègues qui sont à l'Assemblée nationale de poursuivre ce projet de loi ».



Pour rappel, c’est dans une lettre confidentielle adressée au chef de l’Etat qu’une mission de l’Inspection Générale d’Etat (Ige) dirigée par Pape Ousmane Guèye a fouillé la gestion d’Aminata Touré lors de son passage à la tête du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) et y a « décelé des dysfonctionnements au niveau des dépenses. Un montant de 2.136.548.818 F CFA décaissé a été orienté vers des destinations inconnues ».