Aminata Touré charge Idrissa Seck : «Il n’est pas de bon aloi de vouloir exploiter politiquement...»

La bataille verbale entre le camp du Président Macky Sall et celui d’Idrissa Seck poursuit son cours. Après les propos du président du parti Rewmi accusant le Président Macky Sall d’être l’unique responsable de la mort de l’étudiant Fallou Sène tué lors des manifestations à l’Ugb, Aminata Touré contre-attaque. Elle qualifie cette démarche de politisation d’un événement malheureux.



«Il n’est pas de bon aloi de vouloir exploiter politiquement un événement malheureux et regrettable. La disparition de l’étudiant Sène, la Nation n’a pas fini d’exprimer sa peine pour cet événement. Nous les politiciens nous devons avoir une habitude décente dans ce type d’événement malheureux », a déclaré l’Envoyée spéciale du Chef de l’Etat.



L'ancien Premier ministre de regretter « les propos à l’endroit de nos forces de sécurités qui, tous les jours mettent leur vie aussi en risque. Il faut savoir raison garder surtout quand on a été Premier ministre et que Mr Seck a eu à s’assoir à la table du Conseil national de sécurité comme Premier ministre», a-t-il lancé à la Rfm.



Poursuivant, elle ajoute, «il sait très bien le rôle important que jouent les forces de l’ordre dans notre dispositif sécuritaire. On ne doit pas faire flèche de tout bois même quand on est dans l’opposition».