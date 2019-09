An 17 du naufrage du «Joola»: Me Sidiki Kaba à la tête d'une forte délégation à Ziguinchor

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a présidé la cérémonie commémorative, ce jeudi matin à Ziguinchor, de la 17ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola. A la tête d’une forte délégation, il était en compagnie du Directeur de cabinet du président de la République, Augustin Tine, du ministre de la Culture Abdoulaye Diop, du ministre du Commerce et des PME Mme Aminata Assome Diatta, du gouverneur de Ziguinchor, le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région.



La cérémonie a eu lieu au Port. Après avoir observé une minute de silence qui a marqué le début de la cérémonie, les autorités ont procédé à un dépôt de gerbe de fleurs dans le fleuve Casamance et à un recueillement au cimetière de Kanténe.