André Okombi Salissa condamné à 20 ans de travaux forcés au Congo

Il est accusé ''d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat et détention illégale d'armes et munitions de guerre'', en vue de renverser les institutions du pays.



La cour criminelle a rendu son verdict au terme d'un procès qui a duré plus d'un mois.



C'était en l'absence des six avocats de la défense qui ont quitté la salle d'audience juste avant les plaidoiries.



Les six avocats protestent contre ''le non-respect par la cour de leur droit et l'irrégularité de la procédure''.



De son côté maître Emmanuel Oko, de la partie civile, a estimé que ''la cour a appliqué la loi''.



André Okombi Salissa, 58 ans, est un ancien proche du président Denis Sassou N'Guesso.



Plusieurs fois ministre, il est passé à l'opposition à l'approche du référendum constitutionnel de 2015.