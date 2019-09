Angleterre(Coupe) : Tottenham sorti, Arsenal s'amuse

Surprise ce mardi lors des 16es de finale de la League Cup ! Tenu en échec lors du temps réglementaire, Tottenham a été éliminé par Colchester (0-0, 4-3 t.a.b.), un club de 4e division anglaise !



Lors de la séance de tirs au but, Eriksen et Lucas se sont ratés pour les Spurs. Dans le même temps, malgré une équipe largement remaniée, Arsenal a facilement pris le meilleur sur Nottingham (5-0). Sans forcer, les Gunners ont déroulé avec des buts signés Martinelli (31e, 90+2e), Holding (71e), Willcock (78e) et Nelson (84e).