Angleterre : Ronaldo sur le banc de Manchester United contre Brighton

Marcus Rashford devrait prendre sa place, Anthony Martial étant absent en raison d'une blessure.



Alors que Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions, les rumeurs se sont multipliées sur un possible départ du quintuple Ballon d'or.



Ronaldo, 37 ans, a manqué la tournée de présaison disputée en Asie et en Australie, le club lui ayant donné congé pour raisons familiales. Une tournée que les Mancuniens et leur nouvel entraîneur néerlandais Erik ten Hag avait débuté par trois victoires consécutives.



CR7 avait fait son retour le week-end dernier lors de la première mi-temps du match amical contre le Rayo Vallecano (1-1), mais avait quitté Old Trafford avant la fin de la rencontre avec d'autres coéquipiers.