Angleterre : Rooney licencié par Birmingham City

Wayne Rooney a été limogé mardi de son poste d'entraîneur de Birmingham City après une série de mauvais résultats en deuxième division anglaise, a annoncé le club qui avait nommé l'ex-attaquant en octobre.



L'ancienne gloire de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, âgée de 38 ans, n'a remporté que deux victoires en 15 matches depuis sa nomination. La défaite 3-0 de lundi contre Leeds, la neuvième sous sa direction, lui aura été fatale.



"Malgré les efforts, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes formulées au départ", peut-on lire dans un communiqué du club. "Par conséquent, le conseil d'administration estime qu'un changement de direction est dans le meilleur intérêt du club".



Birmingham, dont l'actionnaire minoritaire est la légende de la NFL Tom Brady, a dégringolé de la sixième place à la vingtième depuis l'arrivée de Rooney et va désormais devoir lutter contre la relégation.



Rooney avait remplacé en octobre John Eustace, qui a été licencié juste après avoir mené Birmingham à deux victoires consécutives qui l'ont propulsé dans la course aux barrages d'accession en Premier League.



"Le football est une affaire de résultats - et je reconnais qu'ils n'ont pas été au niveau que je souhaitais", a admis Rooney, qui vient d'enchaîner une série de cinq matches sans victoire.



"Cependant, le temps est la denrée la plus précieuse dont un entraîneur a besoin et je ne pense pas que 13 semaines aient été suffisantes pour superviser les changements nécessaires", a déploré l'ex-entraîneur de Derby County et de DC United en MLS.



Et d'ajouter: "A titre personnel, il me faudra du temps pour me remettre de cet échec".



Son bilan en tant qu'entraîneur laisse à désirer, avec seulement 41 victoires et 73 défaites en 152 matches.