



Directs

La une

Podcasts

Musique

Sports



Menu

Afrique

Europe

Amériques

France

Moyen-Orient

Asie-Pacifique

Retour à l'accueil / Afrique

Angola: les journalistes obligés par la justice de suspendre un mouvement de grève historique

Les journalistes de la presse publique en Angola étaient censés entamer un mouvement de grève historique, lundi 8 septembre, une première depuis l’indépendance du pays en 1975. Mais une cour de Luanda, saisie par des patrons des chaines, a ordonné la suspension du mouvement, car il « viole[rait] le droit fondamental des citoyens à s'informer ». Les grévistes ont décidé de respecter la décision, mais promettent de poursuivre leur combat.



Publié le : 08/09/2025 - 09:14



1 minTemps de lecture

Les journalistes en Angola avaient annoncé leur premier mouvement de grève depuis l'indépendance du pays, face aux conditions précaires du métier, les poussant à déroger à la déontologie, notamment. Ici, un vendeur de journaux à Luanda, le 25 août 2022 (image d'illustration).

Les journalistes en Angola avaient annoncé leur premier mouvement de grève depuis l'indépendance du pays, face aux conditions précaires du métier, les poussant à déroger à la déontologie, notamment. Ici, un vendeur de journaux à Luanda, le 25 août 2022 (image d'illustration). © AFP - JOHN WESSELS

Par :

RFI

Suivre

Publicité

Le porte-parole du Syndicat des Journalistes Angolais (SJA) annonce que la suspension sera respectée pour éviter « d'être accusés de désobéissance publique » dans le cas contraire. André Mussamo assure que le combat n'est pas terminé et que les revendications, en particulier pour des hausses de salaire, demeurent. Il l'a dit à Eva Massy



« On demande une augmentation salariale de 100 %, a-t-il expliqué à Eva Massy, du service Afrique de RFI. Tout d'abord parce que nous, journalistes angolais, d'un point de vue familial, social et financier, n'avons pas les conditions émotionnelles pour exercer une profession aussi exigeante que le journalisme.