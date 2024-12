Angola: poussée par Luanda, la Russie vend ses parts dans ses mines de diamants angolaises

L’entreprise russe Alrosa n'était pas majoritaire dans sa participation sur ses mines, ce qui lui permettait d'échapper aux sanctions sur ses exportations de diamants, mais Luanda se rapproche des États-Unis et ce retrait du mineur russe, de ses gisements diamantifères, ressemble un peu à un cadeau de bienvenue à Joe Biden, en visite, ce lundi 1er décembre.



Les 41% qu'Alrosa détenait dans le projet Catoca sont donc vendus à un consortium d’investisseurs omanais.



L'entreprise publique russe est visée, par les Américains, depuis le début de la guerre en Ukraine. L’Union européenne l'a aussi ajoutée à sa propre liste de restrictions, en début d'année. Cela avait entraîné un arrêt de la commercialisation des diamants angolais, selon le ministre angolais des Ressources minérales et du pétrole, Diamantino Azevedo.



La mine de Catoca produit 6 millions de carats par an. Les russes y étaient présents depuis le début des années 1990.



L'Angola poursuit son rapprochement stratégique avec les États-Unis qui financent une large partie du corridor de Lobito. Cette ligne ferroviaire, vitale pour l'exportation de minerai, est pourvoyeuse de grandes retombées économiques pour le pays.