Antalyaspor : Nasri risque une suspension de 4 ans

Poussé vers la sortie par Antalyaspor, Samir Nasri (30 ans, 8 matchs et 2 buts en championnat cette saison) va avoir du mal à rebondir. En effet, le milieu offensif français se trouve sous la menace d’une suspension pouvant s’étendre jusqu’à 4 ans pour cause de dopage. L’affaire date d’il y a un an lorsque l’ancien Marseillais avait reçu des vitamines par injection alors qu’il évoluait au FC Séville.



Le joueur avait réclamé un certificat thérapeutique rétroactif pour se protéger, mais l'UEFA et le Tribunal arbitral du sport ont refusé sa demande. Désormais, d’après le journal As, la commission de discipline de l’UEFA étudie ce dossier qui pourrait coûter très cher au Tricolore.

Source :Maxifoot