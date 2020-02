Antoinette Sayeh, première Africaine DGA du FMI

L'ancienne ministre des Finances du Libéria, Antoinette Sayeh, est nommée directrice générale adjointe du Fonds monétaire international.



Elle est la première femme africaine à occuper ce poste et la deuxième personne issue d'un pays africain après l'actuel président Ivoirien Alassane Ouattara nommé en 1994.



Elle a pour mission de coordonner les politiques financières et monétaires des pays africains.



Antoinette Monsio Sayeh a été Directrice du Département Afrique du Fonds monétaire international entre juillet 2008 et juillet 2016.

Elle a été ministre des Finances du Libéria de janvier 2006 à juin 2008 sous le magistère d'Ellen Jonhson Sirleaf.



Avant d'entrer au gouvernement de la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, Mme Sayeh avait travaillé à la Banque mondiale pendant dix-sept ans, en qualité de Directrice des opérations pour le Bénin, le Niger et le Togo, économiste-pays pour le Pakistan et l'Afghanistan.



Avant de rejoindre la Banque mondiale, Mme Sayeh a travaillé comme conseillère économique au ministère des Finances et au ministère du Plan du Libéria.



Elle est titulaire d'une licence en économie et d'un doctorat en relations économiques internationales.



